Валентина Шевченко защитила чемпионский титул на UFC 275, победив Тайлу Сантос

Чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко победила Tайлу Сантос в соглавном бою UFC 275 и в седьмой раз защитила чемпионский титул. Поединок проходил в Сингапуре в ночь с 11 на 12 июня.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46).

Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.