Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:17

Валентина Шевченко защитила чемпионский титул на UFC 275, победив Тайлу Сантос

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко победила Tайлу Сантос в соглавном бою UFC 275 и в седьмой раз защитила чемпионский титул. Поединок проходил в Сингапуре в ночь с 11 на 12 июня.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46).

Главным событием бойцовского вечера станет бой чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры со вторым номером дивизиона Иржи Прохазкой.

ММА
1
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
45 секунд, 2 удара и выход в финал к Дацику. Дмитрий Кудряшов эффектно нокаутировал Вагаба Вагабова своей кувалдой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Йоанна Енджейчик: «Я заканчиваю карьеру, хочу быть мамой, хочу быть бизнесвумен»

Шевченко: «Я оставила всю себя, свое сердце. Готова к новым вызовам»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости