Йоанна Енджейчик: «Я заканчиваю карьеру, хочу быть мамой, хочу быть бизнесвумен»

Боец из Польши Йоанна Енджейчик сообщила о том, что решила завершить карьеру. В ночь с 11 на 12 июня на турнире UFC 275 в Сингапуре она проиграла китаянке Вейли Чжаг.

«Горжусь собой, я пахала к этому бою 5 месяцев, очень усердно. Я говорила это по ходу боевой недели постоянно, что я горжусь собой. Она удивила меня бэкфистом. Это как раз то, что я хотела использовать против нее, мы не ожидали, что она будет такой жесткой и сильной сегодня. Я заканчиваю карьеру, парни, спасибо всем. Дана, Лоренцо, Хантер, извините, что подвела вас. Хочу отдать должное всем сотрудникам UFC, я люблю вас всех. 20 лет я была в боях, мне 35 лет исполняется на этой неделе, я хочу быть мамой, хочу быть бизнесменом. Люблю вас», — сказала боец.

Енджейчик и Вэйли провели первый бой между собой в марте 2020 года на турнире UFC 248. Тогда китаянка победила раздельным решением судей и защитила титул чемпионки в женском минимальном весе.