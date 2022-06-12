Шевченко: «Я оставила всю себя, свое сердце. Готова к новым вызовам»

Чемпионка женского наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко поделилась впечатлениями от победы над Тайлой Сантос из Бразилии на UFC 275.

«Господи, эта поездка в Сингапур была такой сложной, мы потратили 30 часов на дорогу. Всякий раз, когда заканчивается бой, ты бываешь недовольным чем-то, вот что и определяет чемпионов — они всегда недовольны собой. Я оставила всю себя здесь, оставила мое сердце. Я ожидала, что она будет ощущаться тяжелее по весу, чем мои другие оппоненты, в ММА каждый фунт важен. Я ожидала, что будет много грэпплинга от нее, потому что она постоянно говорила об этом, но я и ожидала ударку. Мне нужно работать, продолжать расти, я готова к вызовам и в 125 и 135 фунтах», — сказала Шевченко после боя.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46). Таким образом, Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский пояс.