Алджамейн Стерлинг согласен с остановкой боя Волкова и Розенструйка: «Дальше было бы еще хуже»

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что остановка в бою Александра Волкова (35-10) и Жаирзиньо Розенструйка (12-4) была своевременной.

«Если бы бой не остановили, все было бы для Розенструйка еще хуже, — сказал Стерлинг в подкасте The Weekly Scraps. — Та доля секунды, в которую он пришел в себя, когда рефери остановил бой, ничего не значит, потому что Волков бы продолжил наносить удары и, наверное, все было бы для Розенструйка гораздо хуже».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.