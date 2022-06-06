Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:13

Алджамейн Стерлинг согласен с остановкой боя Волкова и Розенструйка: «Дальше было бы еще хуже»

Алджамейн Стерлинг согласен с остановкой боя Волкова и Розенструйка
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) считает, что остановка в бою Александра Волкова (35-10) и Жаирзиньо Розенструйка (12-4) была своевременной.

«Если бы бой не остановили, все было бы для Розенструйка еще хуже, — сказал Стерлинг в подкасте The Weekly Scraps. — Та доля секунды, в которую он пришел в себя, когда рефери остановил бой, ничего не значит, потому что Волков бы продолжил наносить удары и, наверное, все было бы для Розенструйка гораздо хуже».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Александр Волков (единоборства)
Жаирзиньо Розенструйк
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Шамиль Тарпищев: «Надаль – самый великий игрок на грунте, а Медведеву надо тренировать нервную систему»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тактаров: «Когда белый парень слушает рэп, это признак страха, слабости перед окружающим миром»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости