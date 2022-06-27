Вадим Немков прокомметировал победу Анатолия Токова над Мухаммадом Абдуллахом

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков оценил победу Анатолия Токова над Мухаммадом Абдуллахом в рамках турнира Bellator 282.

«Соперник Анатолия допустил ошибку, и Токов этой ошибкой воспользовался. Не выпустив противника, выступив хорошо после долгого перерыва. Сейчас он набрал форму и готов к титульному бою. Как известно, Гегард Мусаси проиграл бой Джонни Эблину. Этот бой я не смотрел, но если титул остался у нидерландца, Толя был бы фаворитом, или как минимум наравне», — сказал Немков MMA.Metaratings.ru.

Токов и Абдуллах встретились в октагоне в рамках турнира Bellator 282, который состоялся в ночь с 24 на 25 июня в Анкасвилле (США). Данное противостояние, которое было остановлено в первом раунде, завершилось в пользу Анатолия техническим нокаутом.