Адесанья назвал условие его боя против Джона Джонса

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) подтвердил, что его бой против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) состоится только в том случае, если Джонс вновь будет активно выступать.

«Сперва Джонс должен подраться в тяжелом весе. Давай, подерись с Нганну. Хотя бы просто перестань появляться в сводках TMZ, — приводит слова Адесаньи издание BJPENN. — Приведи свою жизнь в порядок. Я называю факты, разве нет? Разберись с личной жизнью, и вновь возвращайся к боям, потому что если ты не будешь драться, мы никогда не проведем бой. Я же, напротив, дерусь часто. Когда я сказал, что поднимусь в полутяжелый, то сделал это. И я сделаю это вновь. Готовлюсь укреплять свое наследие, вот чем я занят».

Адесанья в последнем бою одолел Роберта Уиттакера (23-6) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.