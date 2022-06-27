Алекс Волкановски хочет стать двойным чемпионом UFC, победив Ислама Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (23-1) предполагает, что когда он поднимется в легкий вес для завоевания статуса двойного чемпиона, его соперником станет россиянин Ислам Махачев (22-1).

«Кто привлекает мое внимание кроме Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры? Ислам Махачев, потому что существует большая вероятность, что он будет чемпионом, когда я поднимусь в легкий дивизион за статусом двойного чемпиона», — приводит слова Волкановски Fullviolence.

Волкановски в следующем поединке встретится с Максом Холлоуэем (23-6) 3 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.