В Дагестане толпа избила бойца MMA Зелимхана Юсупова

Российский боец смешанных единоборств Зелимхан Юсупов подвергся нападению. Кадры инцидента попали в интернет.

На видео видно, как Юсупов получает удар по лицу, после чего на него набрасывается сразу целая толпа. В руках одного из нападавших виден предмет, который по своим очертаниям напоминает пистолет.

Сообщается, что нападение произошло из-за его конфликта с бойцом Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА.

В январе 2022 года бойцы ММА Владислав Ковалев и Зелимхан Юсупов устроили драку на улице в Москве на глазах у случайных очевидцев.