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Сегодня, 18:18

В Дагестане толпа избила бойца MMA Зелимхана Юсупова

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств Зелимхан Юсупов подвергся нападению. Кадры инцидента попали в интернет.

На видео видно, как Юсупов получает удар по лицу, после чего на него набрасывается сразу целая толпа. В руках одного из нападавших виден предмет, который по своим очертаниям напоминает пистолет.

Сообщается, что нападение произошло из-за его конфликта с бойцом Хадисом Ибрагимовым на одном из турниров по поп-ММА.

В январе 2022 года бойцы ММА Владислав Ковалев и Зелимхан Юсупов устроили драку на улице в Москве на глазах у случайных очевидцев.

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