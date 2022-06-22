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Сегодня, 18:20

Дана Уайт назвал Камару Усмана величайшим полусредневесом в истории

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1), а не бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) является величайшим полусредневесом в истории.

«Камару Усман — лучший боец в мире вне зависимости от категории, а также величайший полусредневес в истории, — отметил Уайт в интервью YouTube-каналу TheMacLife. — Знаю, канадцы на меня обидятся, но глупо отрицать, что этот парень — величайший полусредневес всех времен. Посмотрите, чего он достиг. Он бьет оппозицию по второму кругу».

Усман следующую защиту титула проведет против второго номера рейтинга Леона Эдвардса (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

Дана Уайт
Камару Усман
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