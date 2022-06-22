Алекс Перейра дал прогноз на бой Адесаньи и Каннонье

Экс-чемпион Glory в двух весовых категориях Алекс Перейра (5-1) уверен, что после поединка с Шоном Стриклэндом (25-3) получит право драться за титул UFC в среднем весе.

«Если я выиграю следующий бой, я гарантирую себе бой за титул, — сказал бразилец в интервью MMA Junkie. — Это здорово, потому что я уже прочертил в своей голове путь, который мне предстоит пройти».

Также Перейра дал прогноз на бой Исраэля Адесаньи (22-1) и Джареда Каннонье (15-5), который состоится 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

«Думаю, фаворитом является Адесанья, — сказал Перейра. — Однако если он совершит ошибку, его могут подловить и отправить спать. Не думаю, что он проиграет судейским решением, но считаю, что Каннонье может его нокаутировать или заставить сдаться».

Перейра подерется со Стриклэндом 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе, США.

Перейра дебютировал в UFC 6 ноября 2021 года на UFC 268, одолев Андреаса Михайлидиса (13-5) техническим нокаутом во втором раунде. 13 марта на UFC Fight Night 203 он единогласным решением судей победил Бруну Силву (22-7). Перейра известен тем, что он дважды одолел Адесанью по правилам кикбоксинга.