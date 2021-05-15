В Чечне объяснили, почему Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал слова Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в ходе прямого эфира в Instagram.

«Возвращаясь к теме UFC и экс-чемпиона UFC нашего брата Хабиба Нурмагомедова из Дагестана. Что бы я здесь хотел сказать? Организация UFC, как и, в принципе, любая другая организация, как и любые другие различные ведомства, они по существу настроены на различные... Настроены заработать деньги. Преследуемая цель — заработать какие-то финансовые потоки, и, конечно же, это первостепенная задача. И, как Рамзан Ахматович отмечает, в организации UFC налажен отличный менеджмент и работает пиар-компания, которая профессионально с информационной точки зрения раскручивают свою организацию. Они зарабатывают деньги, создают различных звезд, реализовывают различные проекты с целью заработать деньги, популярность, и у них, скажем так, это отлично получается», — сказал Ахмед Дудаев в Instagram.

«Когда организация, опять же, преследует цель раскрутить звезд UFC, заработать на них деньги, сделать свою организацию популярной — это все обычные маркетинговые пиар-ходы, которые везде присутствуют, что кроме каких-то, опять же, в силу своих спортивных способностей, своих физических способностей, титанических тренировок, к достижениям Хабиба прикладываются и другие различные факторы поддержки, продвижения, лоббирования данного спортсмена организацией UFC, которые были заинтересованы, в принципе, и до этого, как мы знаем, во время выступления того же Конора Макгрегора», — продолжил он.

«У руководства UFC есть хорошие специалисты, которые не будут делать ставку на бесперспективных бойцов. То есть здесь не исключаются спортивные достижения, способности побеждать, опять же, бесконечные тренировки, дисциплина Хабиба Нурмагомедова. Конечно же, будут делать ставку именно на таких спортсменов. Вот что имеется в виду под проектом UFC», — объяснил Дудаев.