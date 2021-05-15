Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд отметил, что с нетерпением ждет возможности вновь потренироваться с Хабибом Нурмагомедовым в США.

«Если моим соперником станет Кевин Холланд, я уверен, что Хабиб будет в моем углу. Он будет моим тренером по борьбе. Если отбросить все шутки в сторону, то я всегда тренируюсь с Хабибом, когда мы все здесь. Они возвращаются, по-моему, в следующем месяце. Я подтянусь к ним, и мы снова будем вместе тренироваться. Хабиб всегда был тем, кто подталкивает своих вперед. Каждому нужен такой человек. Он знает, на какую кнопку нажать, чтобы ты рванулся вперед», — рассказал Рокхолд в интервью с Майком Свиком.

Нурмагомедов и Рокхолд — выходцы из калифорнийского зала AKA. Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру в ММА, достигнув рекорда 29 побед и 0 поражений.

Рокхолд не выходил в октагон с июля 2019 года, когда на UFC 239 он уступил нокаутом действующему чемпиону полутяжелого дивизиона Яну Блаховичу.