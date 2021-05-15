Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал высказывания Рамзана Кадырова про UFC и Хабиба Нурмагомедова, отметив, что плохого умысла в словах политика не было.

«В принципе, это были очевидные вещи, которые лежат на поверхности, что организация делает ставку на спортсмена и всячески содействует раскрутке данного спортсмена, раскрутки его рейтингов. Опять же, Рамзан Ахматович высказался, что, когда определенные спортсмены на протяжении долгих периодов, может быть, в течение года, двух лет, полгода не выступают, что это все не отражаются на их рейтингах», — сказал Дудаев в Instagram.

«Этот факт, заявление, что Хабиб является проектом UFC, пытаются преподносить, как будто Рамзан Ахматович заявил, что Хабиб, будучи не способным достичь каких-то показателей, будучи не способным побеждать своих оппонентов, не имея различные вот эти характеристические данные, что его вот так раскрутили, раскрутили искусственно, дали возможность добиться таких успехов.

Проект UFC для меня и любого здравомыслящего человека это понятное заявление. Значит организация заинтересована зарабатывать деньги, набирать свои рейтинги, фокусировать внимание на своих ивентах и так далее. Там различные цели преследуются и это нормальная практика, в принципе, для нас всех понятная».

«Но что самое интересное? Опять же, Глава Республики несколько раз повторяет в своем интервью, что мы не исключаем, что Хабиб — чемпион, что он все сделал грамотно, правильно, что он достиг успехов. Рамзан Ахматович, опять же, заявляет, что он порвал всех бойцов UFC. Победил всех, остался непобежденным. Далее пожелал успехов ему в дальнейшей жизни. То есть никаких упреков ничего не было, кроме как констатация фактов. Факты такие — прикладывались определенные усилия для раскрутки спортсмена, для раскрутки топового бойца. Делалось это, опять же, менеджерами UFC», — считает он.