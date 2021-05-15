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Министр информации и печати Чечни — о высказываниях Кадырова про Хабиба и UFC: «Это были очевидные вещи»

21:42
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев прокомментировал высказывания Рамзана Кадырова про UFC и Хабиба Нурмагомедова, отметив, что плохого умысла в словах политика не было.

«В принципе, это были очевидные вещи, которые лежат на поверхности, что организация делает ставку на спортсмена и всячески содействует раскрутке данного спортсмена, раскрутки его рейтингов. Опять же, Рамзан Ахматович высказался, что, когда определенные спортсмены на протяжении долгих периодов, может быть, в течение года, двух лет, полгода не выступают, что это все не отражаются на их рейтингах», — сказал Дудаев в Instagram.

 
Хабиб Нурмагомедов.В Чечне объяснили, почему Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC

«Этот факт, заявление, что Хабиб является проектом UFC, пытаются преподносить, как будто Рамзан Ахматович заявил, что Хабиб, будучи не способным достичь каких-то показателей, будучи не способным побеждать своих оппонентов, не имея различные вот эти характеристические данные, что его вот так раскрутили, раскрутили искусственно, дали возможность добиться таких успехов.

Проект UFC для меня и любого здравомыслящего человека это понятное заявление. Значит организация заинтересована зарабатывать деньги, набирать свои рейтинги, фокусировать внимание на своих ивентах и так далее. Там различные цели преследуются и это нормальная практика, в принципе, для нас всех понятная».

«Но что самое интересное? Опять же, Глава Республики несколько раз повторяет в своем интервью, что мы не исключаем, что Хабиб — чемпион, что он все сделал грамотно, правильно, что он достиг успехов. Рамзан Ахматович, опять же, заявляет, что он порвал всех бойцов UFC. Победил всех, остался непобежденным. Далее пожелал успехов ему в дальнейшей жизни. То есть никаких упреков ничего не было, кроме как констатация фактов. Факты такие — прикладывались определенные усилия для раскрутки спортсмена, для раскрутки топового бойца. Делалось это, опять же, менеджерами UFC», — считает он.

 

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