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Сегодня, 09:52

USADA допустило использование капельниц для бойцов UFC

Давид Хачатрян
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Журналист ESPN Бретт Окамото заявил, что Антидопинговое агентство США допускает использование бойцами капельниц в случае, если у бойца сильного обезвоживание, вызванное весогонкой. При этом капельницу должен ставить лицензированный медицинский специалист. Об этом Окамото сообщил в Twitter.

«Согласно руководству UFC/USADA, капельница может быть использована, если она «назначена лицензированным врачом как оправданная с медицинской точки зрения и соответствующая стандарту, и применяется лицензированным медицинским специалистом».

Я обратился за дальнейшими разъяснениями, и вот итог: Если спортсмену вводят внутривенно больше разрешенных 100 мл, и если это делает лицензированный профессионал, — это не является нарушением, даже в случаях, когда лечат обезвоживание (вызванное снижением веса).

Другими словами, капельницы, используемые для лечения сильного обезвоживания, вызванного снижением веса, не являются запретом, если только врач обосновывает свои действия.

Похоже, в спорте существует недопонимание относительно использования капельниц... Я сам не был полностью осведомлен об этом до этого последнего громкого примера/обвинения с UFC 284», — написал журналист.

Ранее Дэн Хукер (22-12) обвинил чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) в использовании капельницы для регидратации после взвешивания на UFC 284. Команда Махачева все обвинения отрицает.

Алекс Волкановски
Дэн Хукер
Ислам Махачев
UFC
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