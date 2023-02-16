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Сегодня, 10:50

Асхабов рассказал о драке с Хантом в Таиланде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чеченский боец Хусейн Асхабов рассказал, как в 2017 году он вместе с братом побил в Таиланде новозеландского тяжеловеса Марка Ханта, а потом с ним подружился.

«У нас так принято. Если тяжелый, вдвоем нападаем (смеется). Если рассказывать, как все было, на это уйдет минут двадцать, но все закончилось хорошо. После этого мы начали с ним дружить. У нас сейчас хорошие отношения. Недавно он мне писал. Мы же в Таиланде всегда видимся с ним и его командой», — приводит слова Асхабова MMA.Metaratings.ru.

Драка братьев Асхабовых с Хантом в 2017 году началась с конфликта на сборе в клубе Tiger Muay Thai, а затем переросла в конфликт со всей его командой.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/askhabov-rasskazal-o-drake-s-khantom-v-tailande-228289/
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