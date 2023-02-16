Дрю Добер может подраться с Пэдди Пимблеттом 6 мая на UFC 288

14-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC Дрю Добер (26-11) должен встретиться с британским проспектом Пэдди Пимблеттом (20-3) 6 мая на UFC 288. Об этом сообщил Добер в Twitter, подчеркнув, что он ждет, когда Пимблетт подпишет контракт на бой.

Добер идет на серии из трех побед. В прошлом бою он одолел Бобби Грина (29-14) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 17 декабря 2022-го на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря 2022-го на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.