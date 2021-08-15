Уникальный нокаут в Китае. Боец рухнул без сознания после джеба

Удивительный нокаут случился на турнире JCK Night Cage Series в Хаукоу (остров Хайнань, Китай) в поединке китайских бойцов. Луотянь Лонг выбросил джеб и нокаутировал Лю Янга в первом раунде. Подобные глухие нокауты после джебов случаются крайне редко.

KO'd by a jab? It can happen. Luotian Long knocks out Liu Yang yesterday at JCK Cage Series in China pic.twitter.com/tbdKicfyph — caposa (@Grabaka_Hitman) August 15, 2021