Уникальный нокаут в Китае. Боец рухнул без сознания после джеба
23:32
Удивительный нокаут случился на турнире JCK Night Cage Series в Хаукоу (остров Хайнань, Китай) в поединке китайских бойцов. Луотянь Лонг выбросил джеб и нокаутировал Лю Янга в первом раунде. Подобные глухие нокауты после джебов случаются крайне редко.
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