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Уникальный нокаут в Китае. Боец рухнул без сознания после джеба

23:32
Уникальный нокаут в Китае.
Уникальный нокаут в Китае.

Удивительный нокаут случился на турнире JCK Night Cage Series в Хаукоу (остров Хайнань, Китай) в поединке китайских бойцов. Луотянь Лонг выбросил джеб и нокаутировал Лю Янга в первом раунде. Подобные глухие нокауты после джебов случаются крайне редко.

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