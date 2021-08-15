Хабиб: «Если честно, по уровню мастерства Сехудо выше меня»
17:06
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время подкаста у Майка Тайсона сказал, что экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо выше его по уровню, как спортсмен.
Сехудо выставил в своем Instagram отрывок из подкаста со словами Хабиба.
«Если честно, ты немного выше меня по уровню, выше, как спортсмен. Знаешь почему? Из-за золотой олимпийской медали. Это другой уровень. Это мечта для любого, кто тренируется — боксера, борца, не важно», — сказал Нурмагомедов.
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