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Хабиб: «Если честно, по уровню мастерства Сехудо выше меня»

17:06
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время подкаста у Майка Тайсона сказал, что экс-чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо выше его по уровню, как спортсмен.

Сехудо выставил в своем Instagram отрывок из подкаста со словами Хабиба.

«Если честно, ты немного выше меня по уровню, выше, как спортсмен. Знаешь почему? Из-за золотой олимпийской медали. Это другой уровень. Это мечта для любого, кто тренируется — боксера, борца, не важно», — сказал Нурмагомедов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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