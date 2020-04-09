UFC может потерять 750 миллионов долларов из-за пандемии коронавируса

UFC может потерять около 750 миллионов долларов в случае, если не проведет в 2020 году 42 турнира, сообщает The Wall Street Journal.

Источник утверждает, что именно такое количество турниров за год является минимальным по контракту с телеканалом ESPN, который обеспечивает трансляции событий организации. На данный момент UFC провела 7 турниров, большое количество событий пришлось перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.