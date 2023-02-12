Тухугов раздельным решением судей уступил Бреннеру на UFC 284

Российский боец Зубайра Тухугов в раннем предварительном карде UFC 284 уступил бразильцу Элвесу Бреннеру.

Поединок в легком весе продолжался все три раунда и завершился победой Бреннера раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27).

На счету 32-летнего Тухугова 20 побед и 6 поражений, у 25-летнего Бреннера 14 побед и 3 поражения.

В главном поединке турнира сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски. В прямом эфире турнир UFC 284 покажут на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».