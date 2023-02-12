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Сегодня, 02:00

Махачев — Волкановски: стартовал предварительный кард турнира UFC 284

Галина Глазко
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Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия).

В ночь на 12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, в главном бою которого сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

В прямом эфире турнир UFC 284 покажут на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».

Предварительный кард стартует в 02.00 по московскому времени. Свой бой проведет россиянин Зубайра Тухугов, который сразится против бразильца Элвиса Бреннира.

Предварительный кард

Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва);

Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения);

Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия);

Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина);

Джек Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США);

Лома Лукбунми (Таиланд) — Элис Рид (США);

Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США);

Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия).

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция боя UFC 284
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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