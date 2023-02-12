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Сегодня, 06:00

Махачев — Волкановски: стартовал главный кард турнира UFC 284

Галина Глазко
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Ислам Махачев и Алекс Волкановски. Битва взглядов.

12 февраля в Австралии состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой за чемпионский титул в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. Для Махачева это будет первая защита титула.

Основной кард стартует в 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир UFC 284 показывают на телеканале «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. Также за текстовой онлайн-трансляцией поединков можно следить на сайте «СЭ».

Основной кард

Легкий вес. Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия). Бой за титул чемпиона UFC

Полулегкий вес. Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США);

Полусредний вес. Рэнди Браун (Ямайка) — Джек Делла Маддалена (Австралия);

Тяжелый вес. Джастин Тафа (Австралия) — Паркер Портер (США);

Полутяжелый вес. Джимми Крут (Австралия) — Алонзо Менифилд (США).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение в ММА, у 34-летнего Волкановски — 25 побед и 1 поражение.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция боя UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
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