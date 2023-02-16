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Сегодня, 11:06

Тренер Волкановски намекнул на жульничество Махачева, но не смог предъявить доказательств

Давид Хачатрян
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Юджин Бареман, тренер чемпиона полулегкого дивизиона UFC Александра Волкановски (25-2), Дэна Хукера (22-12) и экс-чемпиона в среднем дивизионе Исраэля Адесаньи (23-2) не смог доказать, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (24-1) использовал капельницу для восстановления после весогонки на UFC 284.

«У нас есть достоверная информация, которую нельзя подтвердить по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что использовать капельницу перед боем можно, но только если не превышать порог в 100 мл физраствора. Вопрос в том, верите ли вы в то, что они остановились на 100 мл?

В их команде выступало два бойца, и мы пока не можем сказать наверняка, кто из них прибегнул к запрещенному способу гидратации и превысил ли он порог в 100 мл. Вы должны задать себе вопрос: «Зачем вообще использовать только 100 мл физраствора перед боем?»

Я посоветовал Дэну [Хукеру] не говорить об этом. Послушайте, как вы могли заметить, в этой информации есть пробелы, но при этом в ней достаточно информации, чтобы сказать: «Погодите-ка...» Вот почему Алекс и остальная команда смеются — мы знаем, что в их команде что-то происходит, но не можем достоверно сказать, что именно.

Это расстраивает, потому что спортсмены должны выходить на равных условиях. Но опять же, вы не можете с уверенностью сказать, что Ислам жульничал, поэтому я бы не стал заявлять об этом так, как это сделал Дэн. Это просто... я не думаю, что мы можем достоверно об этом утверждать. Но там явно что-то не чисто.

Либо физраствор использовал Зубайра, либо Ислам. Если это был Зубайра, то Исламу нужно от него дистанцироваться. Если бы кто-то в моей команде делал что-то незаконное, то я бы немедленно увел команду от этого человека. Может быть, что-то всплывет, может быть, нет, но я думаю, что главное — сосредоточиться на поединке и не беспокоиться об этом так сильно.

Поздравляю Ислама, Хавьера и других его тренеров, с которыми я не так хорошо знаком, но поздравляю этих ребят, они победили. И поздравляю Алекса. Я очень горжусь Алексом и тем, что он смог сделать, и мы будем двигаться дальше. Дайте нам следующий большой вызов!»

Ранее Хукер обвинил Махачева в использовании капельницы для регидратации после взвешивания на UFC 284. Команда Махачева все обвинения отрицает.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
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