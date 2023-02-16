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Сегодня, 11:15

Садыхов заявил, что в бою на Contender дрался открыто и с большим риском

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американский боец азербайджанского происхождения, выступающий в легком весе, Назим Садыхов прокомментировал победу на шоу Contender, которая позволила ему подписать контракт с UFC.

«Contender — это такое шоу, где надо выйти и искать финиш. Так я и бился. Я всегда стараюсь так биться, но разница в том, что в другой организации можно было более тактически грамотно подойти к своему бою, а я просто шел вперед и брал большие риски, чтобы постараться завершить бой. На Contender я бился более открыто и с риском», — приводит слова Садыхова MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 19 февраля на турнире UFC в Лас-Вегасе Назим Садыхов проведет дебютный бой в UFC против Эвана Элдера. В MMA он одержал семь побед в восьми поединках.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sadykhov-v-boyu-na-contender-dralsya-otkryto-i-s-bolshim-riskom-228292/
UFC
ММА
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