Тренер Санчеса обвинил главу UFC Уайта и Шелби в том, что они спят с женщинами-бойцами UFC

Джошуа Фабия, тренер ветерана ММА Диего Санчеса, выдвинул несколько серьезных обвинений против президента UFC Даны Уайта и матчмейкера Шона Шелби.

«Почему никто не говорит о том, что Дана Уайт трахается с бойцами?», — заявил Фабия во время интервью с Джоном Гибсоном. — Со сколькими женщинами-бойцами он [Уайт] занимался сексом? Со сколькими женщинами-бойцами Шон Шелби занимался сексом? Это правда, чувак".

«Итак, давайте начистоту, — продолжила Фабия. — Там много грязного, нелепого, и, если хочется все прояснить, то надо просто сделать это. Поэтому мне пришлось показать видео (разговора Диего Санчеса с UFC). Мне действительно нужно было что-то показывать, потому что никто ничего не записывает. Никто не защищает себя. Никто не защищает своего бойца».

Ранее подопечного Фабии — 39-летнего Санчеса исключили из ростера UFC после его 16-летнего выступления в данном промоушене.