Судья позволил избить лежащего соперника на Bellator-258. Видео
10:52
Во время боя на турнире Bellator-258, который прошел этой ночью в американском Анкасвилле, произошло форменное избиение.
Американец Джонни Эблин отправил в нокдаун соотечественника Даниэля Мадрида и стал добивать.
Судья вмешался не сразу, позволив Эблину нанести град ударов сопернику, который уже не защищался.
Эблин одержал девятую победу в девяти боях. У Мадрида 15 побед при шести поражениях.
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