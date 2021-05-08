Судья позволил избить лежащего соперника на Bellator-258. Видео

Во время боя на турнире Bellator-258, который прошел этой ночью в американском Анкасвилле, произошло форменное избиение.

Американец Джонни Эблин отправил в нокдаун соотечественника Даниэля Мадрида и стал добивать.

Судья вмешался не сразу, позволив Эблину нанести град ударов сопернику, который уже не защищался.

Эблин одержал девятую победу в девяти боях. У Мадрида 15 побед при шести поражениях.