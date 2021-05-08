Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Майк Тайсон — о братьях Пол: «Никогда не выйду против них. Они хорошие, но Флойд убьет их»

13:04
Майк Тайсон. Фото Twitter
Майк Тайсон. Фото Twitter
Теги:

Легенда бокса Майк Тайсон в интервью TMZ Sports рассказал о своем отношении к братьям-ютуберам — Джейку и Логану Пол. Ветеран отметил, что ни за что не согласится провести с ними бой. Также он поделился мыслями о Флойде Мейвезере.

TMZ Sports: «Как вы думаете, Джейк Пол может выиграть [Флойда]?»

Тайсон: «Нет. Его очень сильно изобьют. Никто из братьев не сможет победить его. Флойд убьет их обоих».

TMZ Sports: «Вы когда-нибудь подумывали о том, чтобы сразиться с Джейком Полом?»

Тайсон: «Нет. Мне нравятся эти парни».

TMZ Sports: «Если вам предложат бой с кем-то из них, вы примете?».

Тайсон: «Нет. Ни в коем. Они хорошие ребята».

6 июня в Майами Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против Логана Пола. В преддверии поединка состоялась первая пресс-конференция, в ходе которой боксеры устроили потасовку.

Читайте также

«Уфа» — «Зенит»: стартовые составы, Дзюба не попал в заявку сине-бело-голубых
Газизов считает, что «Зенит» не будет расслабляться в матче с «Уфой»
«О, эти ноги». Подписчики оценили фото фигуристки Степановой в купальнике
ЦСКА и «Магнитка» совершили удивительный обмен. В Магнитогорск приехал канадец, который может стать лучшим легионером КХЛ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд