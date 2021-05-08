Легенда бокса Майк Тайсон в интервью TMZ Sports рассказал о своем отношении к братьям-ютуберам — Джейку и Логану Пол. Ветеран отметил, что ни за что не согласится провести с ними бой. Также он поделился мыслями о Флойде Мейвезере.

TMZ Sports: «Как вы думаете, Джейк Пол может выиграть [Флойда]?»

Тайсон: «Нет. Его очень сильно изобьют. Никто из братьев не сможет победить его. Флойд убьет их обоих».

TMZ Sports: «Вы когда-нибудь подумывали о том, чтобы сразиться с Джейком Полом?»

Тайсон: «Нет. Мне нравятся эти парни».

TMZ Sports: «Если вам предложат бой с кем-то из них, вы примете?».

Тайсон: «Нет. Ни в коем. Они хорошие ребята».

6 июня в Майами Флойд Мейвезер проведет выставочный бой против Логана Пола. В преддверии поединка состоялась первая пресс-конференция, в ходе которой боксеры устроили потасовку.