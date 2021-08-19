Сергей Харитонов сообщил о намерении драться до 50 лет

41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов намерен выступать еще не меньше пяти — семи лет. Об этом он сообщил на медиа-дне Bellator 265.

«Я сейчас нахожусь в достаточно зрелом, осознанном возрасте и готов выступать... Не знаю, я не загадываю, сколько буду выступать, но пять — семь лет — это железно, а там посмотрим», — сказал Харитонов.

21 августа рано утром по московскому времени Харитонов проведет бой на Bellator 265 против 46-летнего Чейка Конго из Франции.

«Чейк Конго характерный пример того, что 46... Мне 41, ему 46. Считаю, что бойцы-тяжеловесы могут спокойно биться до 50 лет и побеждать. Не просто биться, а побеждать. Мой план — красиво выйти в 50 лет [на бой], может быть, сделать [в этом возрасте] заключительный бой. А там посмотрим», — отметил Харитонов.

На счету Харитонова 32 победы и 8 поражений в ММА, 2 победы и 0 поражений в профессиональном боксе, 6 побед и 4 поражения в профессиональном кикбоксинге, 1 победа и 0 поражений в кулачных боях. Харитонов — мастер спорта международного класса по боксу, мастер спорта международного класса по боевому самбо, шестикратный чемпион ВДВ по рукопашному бою, трехкратный чемпион вооруженных сил по рукопашному бою, трехкратный чемпион России по рукопашному бою, двукратный чемпион мира по универсальному бою, чемпион ВДВ по самбо, чемпион Евразии по боевому самбо, серебряный призер чемпионата России по боксу-2004, серебряный призёр чемпионата Азии по боксу-2004 (выступал за Таджикистан).