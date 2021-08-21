Главный бой турнира лиги Хабиба отменили из-за падения бойца с трапа самолета

Главный бой турнира EFC 39 между таджиком Фаридуном Одиловым (11-2) и бразильцем Марсио Сантосом (16-6) был отменен после падения Сантоса с трапа самолета. Турнир пройдет 22 августа в Нижнем Новгороде.

Бой должен был пройти в среднем весе. Однако получивший при падении травму Сантос заявил, что не готов гонять вес. В результате Одилов отказался от поединка. Ему на замену выйдет Артур Гусейнов (27-10) — бой пройдет в полутяжелом весе.

Сантос и Гусейнов в этом году уже встречались — в апреле на турнире EFC 35 бразилец победил удушением во втором раунде.

Лига Eagle FC (EFC) принадлежит экс-чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.