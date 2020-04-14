Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тренер Хабиба: «Он не выбирал вариант отсиживаться. Хабиб правильно сделал, что поехал домой»

15:49

Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес поделился мнением о ситуации с отменой поединка Хабиба с американцем Тони Фергюсоном.

— Хабиб не выбирал вариант отсиживаться, — приводит MMAFighting слова Мендеса. — Он просто вернулся домой, тренировался и ждал, когда ему сообщат местоположение поединка с Фергюсоном. Хабиб ни от чего не прятался, просто в UFC ему не могли дать местоположение, а он из-за этого не мог получить разрешение на то, чтобы туда отправиться. Он поступил абсолютно верно, когда поехал в Абу-Даби, потому что на тот момент казалось, что шоу, вероятнее всего, пройдет там. Когда Хабибу не удалось пересечь границу Абу-Даби, он решил поехать домой и ждать.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи.

Скрасить пребывание на карантине любителям ММА готов видеосервис more.tv. Портал дает возможность бесплатно подключиться по промокоду SIDIMDOMA и посмотреть лучшие бои Хабиба и Тони, а также кучу другого годного контента — фильмы, сериалы, спорт. Активировать промокод можно до 12 апреля включительно, он дает 45 дней подписки на весь контент.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир