Тренер Хабиба: «Он не выбирал вариант отсиживаться. Хабиб правильно сделал, что поехал домой»

Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, Хавьер Мендес поделился мнением о ситуации с отменой поединка Хабиба с американцем Тони Фергюсоном.

— Хабиб не выбирал вариант отсиживаться, — приводит MMAFighting слова Мендеса. — Он просто вернулся домой, тренировался и ждал, когда ему сообщат местоположение поединка с Фергюсоном. Хабиб ни от чего не прятался, просто в UFC ему не могли дать местоположение, а он из-за этого не мог получить разрешение на то, чтобы туда отправиться. Он поступил абсолютно верно, когда поехал в Абу-Даби, потому что на тот момент казалось, что шоу, вероятнее всего, пройдет там. Когда Хабибу не удалось пересечь границу Абу-Даби, он решил поехать домой и ждать.

Изначально главным поединком турнира должен был стать бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, однако Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова против Фергюсона должен был выступить Джастин Гэтжи.

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