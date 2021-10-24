Хавьер Мендес, американский тренер Хабиба Нурмагомедова и его команды, в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поединка россиянина Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона.

«Я был чрезмерно рад именно такой победе Федора, — сказал Мендес «СЭ». — Надеялся на то, что он победит, и думаю, что это победа была важна всему миру, так как он великий человек, великий боец — пример для подражания. И мне нравится то, что он не выбирает себе соперников, а всегда ищет тяжелые испытания. Очень впечатлен им. Он импонирует и как человек, и как боец. Величайший спортсмен».

Емельяненко нокаутировал Джонсона в главном событии турнира Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве.

«Несмотря на свой 45-летний возраст Федор остается очень быстрым и взрывным бойцом, — подчеркнул Мендес. — Вероятно, он самый быстрый тяжеловес, которого я когда-либо видел. Люди могут говорить все что угодно, но для меня Федор величайший боец всех времен».