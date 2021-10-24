Российский боец Федор Емельяненко поблагодарил свою команду после поединков Bellator 269, которые прошли 23 октября в Москве.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали с -квое мастерство. Очень рад за ребят и FedorTeam! Слава Богу за все!» — написал Емельяненко.