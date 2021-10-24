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Емельяненко поблагодарил свою команду после поединков Bellator 269

Федор Емельяненко: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду!»
24 октября, 15:04

Российский боец Федор Емельяненко поблагодарил свою команду после поединков Bellator 269, которые прошли 23 октября в Москве.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и нашу команду! Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Никита Михайлов показали красивые и уверенные бои! Российские самбисты в очередной раз показали с -квое мастерство. Очень рад за ребят и FedorTeam! Слава Богу за все!» — написал Емельяненко.

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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