Тренер Хабиба назвал любимый нокаут в исполнении Федора Емельяненко
24 октября, 19:35
Хавьер Мендес, американский тренер Хабиба Нурмагомедова, оценил нокаут в исполнении Федора Емельяненко в бою с Андреем Орловским.
«Вот как раз бой с Орловским. Это мой любимый нокаут, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Федор проигрывал этот бой и вдруг откуда ни возьмись он наносит бомбу. На его стороне была скорость, мощность и желание — и это все он продемонстрировал во время боя. Он сокрушил Орловского. Тогда Орловский входил в число самых жестких парней тяжелого дивизиона».
Емельяненко нокаутировал Орловского в 2009 году на турнире Affliction в США.
23 октября на турнире Bellator 269 в Москве 45-летний Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Тимоти Джонсоном.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю