Тренер Гана: «Понял, что Волков особенный, когда он свипнул Вердума из обратного де ла Рива гарда»

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем сопернике его бойца — Александре Волкове.

Их б ой в рамках UFC 263 состоится в ночь на 27 июня в Вегасе.

«До поражения Льюису Волков был очень робким. Сейчас он очень уверенный в себе. Проделал большую работу со своей командой, набрал массу, выглядит просто огромным, наполненным мышцами. Очень умный боец, думающий. Он ставит соперников в ситуации, где они вынуждены есть панчи и кики. Вот этот кик с Харрисом — это был настоящий мастер-класс. Он готовил этот удар, играл с Харрисом, заманивал в ловушку. Когда я сидел и работал над геймпланом под него, я даже смеялся от удовольствия — насколько Волков хороший боец. Ту ошибку с Льюисом он больше не повторит.

Меня очень впечатляют его действия в партере. Выжить на земле с Вердумом и затем свипнуть его из обратного де ла Рива гарда — это очень сильно. Я не уверен, что он точно понимал, что делает, но он свипнул Вердума обратным де ла Ривой — это джиу-джитсу очень высокого уровня. Тогда я понял, что он особенный. И с длиной его тела — очень сложно контролировать Волкова на земле. Меня впечатлило его кардио в бою с Блейдсом, честно говоря, я ни у кого в тяжелом весе не видел больше такого кардио. После 14 пропущенных тейкдаунов он сам перевел соперника и выиграл раунд. Если бы ему дали еще немного времени, он выиграл бы бой. Очевидно, что у России очень талантливый боец, который скоро может стать чемпионом», — сказал Лопес в интервью «Спорт-Экспресс».