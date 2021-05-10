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Мэгни открыт к бою с Чимаевым: «Я готов с ним сразиться, но этот парень снялся с трех боев»

11:17
Нил Мэгни. Фото Twitter
Нил Мэгни. Фото Twitter
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Американский полусредневес Нил Мэгни выразил заинтересованность в проведении поединка против непобежденного проспекта из Швеции Хамзата Чимаева.

 «Я определенно могу сразиться с ним (Чимаевым) и продвинуть свою карьеру вперед. Но в то же время я не могу отложить свою карьеру и жизнь, надеясь, что ему станет лучше, - сказал Мэгни на пресс-конференции после UFC on ESPN 24. - За последние несколько месяцев этот парень снялся с трех боев. Так что с моей стороны просто глупо складывать все яйца в одну корзину, ждать его, надеясь, что он будет готов этим летом».

В минувшие выходные на UFC on ESPN 24 Мэгни победил Джеффа Нилла судейским решением по итогам трех раундов.

Чимаев, тем временем, находится в Чечне, где он восстанавливается после перенесенного коронавируса. С его слов его возвращение в октагон состоится в августе. 

(Бабаджанов Ислам)

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