Тренер Гана: «От Джонса остался только бойцовский интеллект. Атлетизм ушел»

Тренер Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «СЭ» поделился мнением о нынешней форме Джона Джонса.

— Пару месяцев назад вы опубликовали в Instagram свой список величайших всех времен. Джон Джонс — на первом месте. Какие его бои у вас любимые?

— Когда он был на пике — против Лиото Мачиды, например. Я был очень впечатлен, что он сделал с Лиото. Был впечатлен, что он сделал с Рашадом Эвансом. Вообще, все его бои на пике очень хороши. Он дрался так, как будто внутри него было животное. Смотрел на него и понимал, что здесь еще что-то еще, нематериальное. Сейчас у него остался только бойцовский интеллект, но раньше были бойцовский интеллект плюс атлетизм и плюс это животное внутри. Это изумительное сочетание.

— Когда был его пик?

— 2015-й, может быть, 2016-й. До того, как он попался на препаратах. Прекрасные, зрелищные годы.

— С точки зрения природного таланта Сирил Ган где-то на уровне Джона Джонса?

— Пока Сирил не на этом уровне. У него нет такого же бойцовского интеллекта, но я верю, что он будет на этом уровне. Он станет чем-то особенным.

26 июня Ган подерется с Александром Волковым в главном событии вечера UFC Fight Night.