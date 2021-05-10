Тренер Гана: «Сплю 2-3 часа в сутки. В отпуске был раз за 12 лет»

Тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес в интервью «СЭ» рассказал о своем режиме работы.

— Вы занятой человек: владеете залом на 600 бойцов, главный тренер топового бойца UFC, ведете другие бизнес-проекты — у вас есть хотя бы один выходной в неделю?

— У меня нет четких выходных, но я могу подстраивать дела так, чтобы у меня были на неделе какие-то окна. Это может быть понедельник, среда или четверг, какой угодно день. Всегда нахожу время, чтобы побыть с дочерьми. Также у меня есть свои прогулки, когда приходит их пора, я всегда иду гулять.

— Сколько часов в день, как правило, работаете?

— Скажу, что среднее время сна в сутки у меня 2-3 часа. Мне хватает.

— Грег Джексон как-то говорил нам, что в год ему нужна одна неделя отдыха на море для полного восстановления. Как у вас с отпуском?

— Мне очень повезло, что мое тело не так часто просит отпуска. Во многом это благодаря работе с моим тренером-физиотерапевтом Рено. Честно, два года назад я впервые за 12 лет побывал в отпуске. Шесть недель провел с друзьями в хорошем месте. Отличное время, потому что меня окружали прекрасные люди, мои дочери были рядом. Насладился этой поездкой. Планирую в июле-августе снова отдохнуть, четыре недели где-то.

Но по большому счету, мне не нужен отпуск, потому что я очень люблю то, что делаю. Во время такой работы у меня как раз и возникает ощущение, что я в отпуске. Даже сейчас я говорю с вами, и у меня есть ощущение отпуска. Не чувствую, что это обязанность или какой-то труд. Иногда мне кажется, что я получаю деньги за просто так, потому что все время отдыхаю.

— Вы работаете ночами?

— Да, ночью я как раз наиболее продуктивен. Дочери уже спят, все дневные дела сделаны, голова свободна. Я могу визуализировать многие нюансы, могу спокойно что-то писать. Составляю специальные карты соперников, где вывожу их сильные и слабые стороны. Потом эти карты в формате PDF отправляю своим бойцам.

— Как поддерживаете бодрость ночами — кофе, чай, энергетики?

— Я не люблю кофе. Поддерживаю себя не очень полезной едой, так скажем (смеется). Постоянно иду к холодильнику, открываю и беру что-то. В итоге пришлось повесить табличку на него: «Остановись! Ты не страдаешь от голода, ты объедаешься от скуки». Но, как правило, я все равно открываю холодильник и что-то ищу. Очень люблю поесть и во время тяжелой умственной работы хочется что-то закидывать внутрь.

26 июня Ган подерется с Александром Волковым в главном событии вечера UFC Fight Night.