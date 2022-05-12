Тони Фергюсон отстранен на 60 дней после нокаута от Чендлера на UFC 274

Комиссия штата Аризона по боксу и ММА опубликовала список бойцов, на которых наложен запрет на участие в поединках по медицинским причинам после турнира UFC 274. В общей сложности 17 бойцов были подвергнуты санкциям.

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон после нокаута фронт-киком от Майкла Чендлера отстранен на 60 дней. Сам же Чендлер получил запрет на 30 дней.

Также по 30 дней пропустят Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра, Овинс Сен-Пре, Маурисио Руа, Франсиско Тринальдо, Благой Иванов, Мелисса Гатто, Си Джей Вергара, Маркос Рожерио де Лима, Ариан Карнелосси, Путешествие Ньюсон и Ферни Гарсия.

На 45 дней отстранены Клейдсон Родригес и Дэнни Робертс, а Кэмерон ВанКэмп получил запрет на 60 дней после нокаута от Андре Фиальо.