Турнир UFC 274 стал самым популярным у зрителей в этом году

Турнир UFC 274, который прошел 8 мая в Финиксе, стал самым популярным у зрителей в этом году. Как сообщил в Twitter журналист Адам Стерн, ESPN Plus, транслировавший мероприятие, продал 400 тысяч PPV, что стало рекордом для 2022 года.

В главном поединке вечера бразилец Чарльз Оливейра удушающим приемом в первом раунде победил американца Джастина Гэтжи.

Самым зрелищным боем основного карда был признан поединок американцев Майкла Чендлера и Тони Фергюсона. Бой в легком весе завершился победой Чендлера нокаутом фронт-киком в начале второго раунда.