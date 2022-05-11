Экс-чемпион UFC Биспинг назвал жесточайший нокаут всех времен

Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг считает, что в его первом поединке с Дэном Хендерсоном случился жесточайший нокаут всех времен.

В том поединке, который состоялся на турнире UFC 100 в июле 2009 года, Биспинг упал в нокаут во втором раунде после пропущенного удара от Хендерсона.

«Удар, абсолютно мощный нокаутирующий удар, который мы никогда раньше не видели, и Майкл Биспинг упал. Он упал и потерял сознание еще до того, как ударился о канвас», — сказал Биспинг на видео, опубликованном на своем одноименном ютуб-канале.

На счету 43-летнего Биспинга 30 побед и 9 поражений.