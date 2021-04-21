Чемпион ACA в тяжелом весе Тони Джонсон в интервью «СЭ» рассказал о вынесенном уроке из боя с Александром Емельяненко.

«Ну, сами понимаете, я дрался с местной звездой в Москве — на его территории. Да, вероятно, было предвзятое отношение. Зато я понял, что нельзя допускать судьям решать исход поединка за тебя. Особенно когда ты дерешься в другой стране», — заявил американец.

Также Джонсон уверен, что если поединок с таким же сценарием проходил в США, то победу отдали бы ему.

«Тут победу отдали бы мне, — считает он. — Знаете, почему? Я провел больше тейкдаунов, нанес больше урона. Да и к тому же сразу после боя его увезли в больницу. Вы сами видели его лицо».

Бой Емельяненко — Джонсон проходил в августе 2018 года в Москве, а его итогом стала ничья. Александр явно перебивал оппонента в стойке, но небольшое преимущество в партере оставалось за Тони.

Джонсон вернется в клетку 23 апреля на турнире ACA 122 в Минске, где ему предстоит встретиться с Дмитрием Побережцем.

На счету Джонсона 14 побед, 5 поражений, 1 ничья и 1 несостоявшийся бой.

(Ислам Бабаджанов)