Чемпион ACA в тяжелом весе Тони Джонсон в прошлом бился со многими российскими тяжеловесами, включая Александра Волкова, Евгения Гончарова, Александра Емельяненко. Но лучшим бойцом из России среди тех, с кем ему приходилось встречаться, он считает Виталия Минакова.

«Я считаю Минакова лучшим этом из этого списка, — заявил Джонсон в интервью «СЭ». — Он очень силен. Да, он победил меня, и мне хотелось бы встретиться с ним снова. Он финишировал меня. Поэтому было бы хорошо вернуть должок».

На вопрос о том, что пошло не так в том бою, Джонсон заявил следующее:

«Лагерь был не тот. Даже год назад я не относился к тренировкам так же серьезно, как сейчас, — считает он. — К Виталию готовился 4 недели и думал, что этого достаточно. Хочется встретиться с ним снова. Я не показал даже малую часть того, на что я способен. Если я подготовлюсь, и мы встретимся снова, то я выложусь по полной, поверьте».

Бой Джонсона против Минакова состоялся в декабре 2017 года на турнире Fight Nights Global 82 в Москве, где американец уступил российскому спортсмену техническим нокаутом во втором раунде.

Следующий бой Джонсона пройдет 23 апреля в Минске на ACA 122. Его оппонентом станет 35-летний представитель Украины Дмитрий Побережец. ?

(Ислам Бабаджанов)