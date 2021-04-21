UFC запускает первую программу корпоративной социальной ответственности в России

Ведущая мировая спортивная организация в области смешанных единоборств UFC объявила о запуске своей первой программы социальной ответственности в России, которая будет поддерживать благотворительные организации, которые помогают людям преодолевать препятствия и делать жизнь других людей в России лучше.

В рамках первого этапа этой программы UFC в партнерстве с режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым запустила совместную инициативу через благотворительную цифровую платформу «Добромин» Бекмамбетова.

В рамках этой инициативы UFC предоставит гранты восьми российским благотворительным организациям, символизирующим восемь сторон всемирно известного Октагона. Эта программа также направлена на сбор средств и повышение общей осведомленности об этих благотворительных организациях, с тем чтобы болельщики UFC могли также поддержать благотворительные организации.

Болельщики UFC смогут одним касанием собрать средства с помощью приложения «Добромин», агрегатора благотворительных фондов, созданного Тимуром Бекмамбетовым и его партнерами. Первый грант UFC получит Фонд содействия строительству центра социальной реабилитации детей и подростков имени героя Великой Отечественной войны Михаила Девятаева, сбежавшего из концлагеря, угнав самолет.

В рамках проекта, ко Дню Победы, спортсмены UFC, такие как чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, боец в наилегчайшем весе Антонина Шевченко, тяжеловес Алексей Олейник, легковес Арман Царукян и боец в полулегком весе Яна Куницкая, прочитают письма, отправленные домой участниками ВОВ.

«За десятилетия наша память о войне померкла, ветеранов, которые могли бы рассказать, как это было на самом деле, почти не осталось. Живую, личную правду хранят только свидетельства ее участников — их письма, их воспоминания. Пока эти письма перечитываются, память о героях и событиях продолжает жить. Рассказывая эти истории, в том числе в фильмах, они учат современное поколение мужеству и человечности», — говорит режиссер Тимур Бекмамбетов.

«Мы работаем в России уже три года и понимаем необходимость вовлечения такого крупного бренда, как UFC, в сферу социальной ответственности и благотворительности. Многие великие спортсмены выросли на российской земле, и мы считаем своим долгом помогать тем, кому повезло меньше. Мы очень рады, что можем начать наш проект вместе с Тимуром Бекмамбетовым в такой особенный день», — прокомментировал новость вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.