Тимур Валиев рассказал, чего стоит опасаться Яну в бою со Стерлингом

Российский боец легчайшего веса UFC Тимур Валиев дал свой прогноз на реванш между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом на UFC 273.

«Будет все то же самое, что и в прошлый раз, — сказал Валиев в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Если Стерлинг сможет навязать свою манеру боя, забирать спину, то Ян будет находиться в красной зоне. Но по большому счету Ян большой фаворит. Он показал, что его борьба лучше, ударка на голову выше, функционально он лучше. Ну, есть такие зоны, куда лучше не попадаться, где Стерлинг очень опасен. Их надо избежать, не отдавать спину, и все нормально должно быть».

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на турнире UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.