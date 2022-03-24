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Сегодня, 16:28

Джеймс Галлахер выбывает из Гран-при Bellator

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Джеймс Галлахер.
Фото Global Look Press

25-летний ирландский боец Bellator Джеймс Галлахер (11-2) отказался участвовать в Гран-при Bellator в легчайшем весе, победитель которого получает миллион долларов, сообщает Sports Illustrated.

По информации издания, Галлахер заявил, что не успеет восстановиться к Гран-при после травмы.

Ранее на этой неделе с Гран-при снялся чемпион легчайшего веса Bellator Серхио Петтис (22-5). Боец получил травму и выбыл из турнира Bellator 279 на Гавайи (23 апреля). Петтис должен был подраться с Рауфеоном Стотсом (17-1).

Галлахер шел на серии из 4 побед, однако в предыдущем поединке уступил Патрику Миксу (15-1) 5 ноября 2021 года на Bellator 270. Микс победил сабмишном в 3-м раунде.

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