Журналист Ариэль Хельвани прокомментировал гонорар британца Пэдди Пимблетта, который он получил за выступление на UFC Fight Night 204. Ранее Пимблетт заявил, что его гонорар за выступление на турнире составил 12 тысяч долларов.

«Если бы Пимблетт проиграл Варгасу, он получил бы всего 12 тысяч долларов. Невероятно ничтожная сумма для такого бойца, как он, — сказал Хельвани на своем шоу The MMA Hour. — Он ведь сделал столько шума вокруг турнира.

Если вспомнить второй бой Конора в UFC против Макса Холлоуэя, то тогда Конор так же заработал 12 тысяч долларов гарантированного гонорара и 12 тысяч долларов бонусом. Но это был 2013 год. Этот факт говорит о том, что вся эта болтовня боссов UFC — полная чушь. Ничего не изменилось за 9 лет. Нужно что-то менять!»

Пимблетт победил мексиканца Родриго Варгаса самбишном в первом раунде на UFC Fight Night 204. Турнир прошел 19 марта на арене O2 в Лондоне, Англия.