"Те, кто меня не любит, вы мне тоже на х... не нужны". Месседж Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко поделился новым постом в своем Инстаграме. Он выложил картинку с довольно смелым посылом.

- Те, кто меня не любит - успокойтесь, вы мне тоже на х... не нужны, - написал Емельяненко.

Напомним, что спортсмен ранее был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции после ДТП. 6-го марта Кисловодский городской суд Ставропольского края оставил это решение без изменений. До этого спортсмен обжаловал решение суда, просив заменить его на штраф.

1 марта в Кисловодске Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, задержала полиция. Боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал.

В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". 2 марта Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.

Также появилась информация, что Емельяненко не примет участия в турнире в Челябинске, который пройдет 4 мая.