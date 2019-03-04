RCC: Бой Александра Емельяненко 4 мая отменен. Контракт с бойцом приостановлен

Российский боец MMA Александр Емельяненко (28-7-1) не примет участия в шестом турнире Russian Cagefighting Championship, который состоится 4 мая в Челябинске. Об этом заявил исполнительный директор RCC Николай Клименко.

– Боя Емельяненко в Челябинске точно не будет, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен, – отметил Клименко.

4 мая в Челябинске на арене "Трактор" состоится шестой турнир RCC.

Напомним, 1 марта 37-летний спортсмен попытался на своем автомобиле скрыться от эвакуаторщиков. В результате он попал в ДТП, разбив два автомобиля.

На просьбы полицейских выйти из машины Емельяненко ответил отказом и разразился нецензурной бранью. Отмечается, что он находился в нетрезвом состоянии. Представители бойца уже заявили о намерении обжаловать решение об аресте на 10 суток.

Против Емельяненко составлены протоколы об отказе о прохождении освидетельствования на состояние опьянения, а также о нарушении правил дорожного движения. В настоящее время решается вопрос об уголовном деле за оскорбление представителя власти. Сам провинившийся уже извинился перед полицейскими.