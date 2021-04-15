Тайсон Фьюри: «В спорте побеждает не тот, кто тренируется усерднее. Это все чепуха»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри на подкасте Behind The Gloves поделился формулой успеха в спорте.

«Я никогда не считал, что побеждает тот, кто усерднее тренируется, — заявил Фьюри. — Или тот, кто серьезнее посвящает себя спорту. Это чепуха. Я знал одного парня, даже нескольких, кто жил 12 недель в зале, как монах-аскет, пахал как одержимый, вышел и проиграл нокаутом в первом раунде.



Мы можем взять пьяницу с улицы, который залил в себя две бутылки виски, он выйдет в ринг вместо этого пахаря и получит точно такой же результат — поражение нокаутом в первом раунде.



Победы и титулы — это ментальная категория. Чемпион и победитель тот, у кого есть нужная ментальность. Я знаю многих, кто тренируется усерднее меня, все эти кросфитеры и так далее. Знаю, что есть те, кто бьет сильнее меня, у кого лучше растяжка или прыгучесть. Но им не побить меня, потому что лучший — я. Вспомните старые бои 19 века, когда люди пили по полбутылки бренди между раундами и дрались по 20 раундов, не проходя никаких лагерей к бою. Это все ментальность».

Фьюри провел последний бой в феврале прошлого года, нокаутировав Деонтея Уайлдера. 32-летний британец — чемпион мира по версии WBC и бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.