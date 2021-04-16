Понзиниббио проведет бой против Баэзы на турнире UFC в июне

Полусредневес UFC аргентинец Сантьяго Понзиниббио проведет следующий поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится 5 июня. Его соперником станет перспективный американец Мигель Баеза, сообщает издание Combate.

34-летний Понзиниббио — некогда топовый боец с серией из 7-ми побед в UFC. Аргентинец в последнем бою, который состоялся в январе 2021 года, проиграл нокаутом Ли Джинглиангу, вернувшись после двухгодичного простоя. Сейчас на счету Сантьяго 27 побед и 4 поражения.

28-летний Баеза — непобежденный боец с рекордом 10-0. Последний бой он провел в ноябре 2020 года, победив Такаши Сато ручным треугольником во втором раунде.